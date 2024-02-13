Зеленский запланировал тур по странам Западной Европы Bloomberg: Зеленский планирует визиты в страны Западной Европы

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить несколько стран Западной Европы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства уточнили, что таким образом глава государства намеревается ускорить выделение военной помощи ВСУ.

В рамках поездки Зеленский посетит Германию и Францию, но эти планы пока не получили официального подтверждения. Ожидается, что он также примет участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится с 15 по 18 февраля. Источники отметили, что политик планирует настаивать еще и на предоставлении гарантий безопасности от Группы семи (G7).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что ФРГ поддерживает режим Владимира Зеленского, потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов. Таким образом дипломат прокомментировала статью немецкого журнала Bunte, в которой говорится, что Вальдемар Бербок, дедушка нынешней главы МИД ФРГ Анналены Бербок, носил звание офицера вермахта и был «безоговорочным национал-социалистом».

До этого польский генерал Вальдемар Скшипчак констатировал, что решение Зеленского о кадровых перестановках в вооруженных силах республики может обернуться для страны большими проблемами. По его мнению, командующий состав нельзя менять прямо во время ведения боевых действий, так как это плохо сказывается на войсках. Кроме того, Скшипчак считает Александра Сырского неудачным главнокомандующим.