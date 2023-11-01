Зеленский замахнулся на расширение Евросоюза Зеленский заявил о необходимости расширить ЕС на весь европейский континент

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Евросоюз должен расшириться на весь континент, написал президент Украины Владимир Зеленский в день 30-летия создания объединения на своей странице в соцсети Х (Twitter). Он отметил, что ЕС оправдал надежды многих поколений на мирную и объединенную Европу.

Европе нужно, чтобы ЕС распространялся на весь континент, без каких-либо серых зон. Наше политическое поколение способно обеспечить это, и я уверен, что мы не упустим такой особенный момент, — написал Зеленский.

Накануне бывший министр внутренних дел и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил изданию Die Welt, что авторитарный и жесткий стиль управления Зеленского несет негативные последствия для страны. Он отметил, что украинский лидер допускал ошибки, которые пока скрыты.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Зеленский позорит Украину, так как в стане процветает масштабная коррупция. Кроме того, отметил парламентарий, украинский лидер делает все, чтобы «зачистить» оппозицию.

Депутат добавил, что у него больше нет доверия к президенту. По мнению Дубинского, с ним солидарны большинство жителей Украины.