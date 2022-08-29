Зеленский — Залужный. Кого назначат козлом отпущения? Умелый командующий ВСУ или безрассудный президент Украины — кто устроит Запад

Фото: flickr

Владимир Зеленский

Понятно, почему аналитики сразу обратили внимание на одновременное появление в немецкой и польской прессе статеек, откровенно восхваляющих командующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Как говорится, это «жуууу» неспроста. Нет, и наши специалисты признают, что Залужный, уже постсоветский генерал, прошедший спецподготовку и за океаном, на деле показал себя довольно грамотным военным, умело распоряжающимся теми ресурсами, что у него изначально были. Он принципиально сделал ставку на оборону и опору на заранее подготовленные фортификации. Что позволило киевскому режиму выиграть некоторое время. Собственно, эта тактика и стала в определенном смысле яблоком раздора между Залужным и Зеленским, которому грезились наступления и даже захват Крыма.

Известно, что пан президент неоднократно лично вмешивался в тактику своего командующего, требуя от него не отводить войска даже в откровенно критических для них ситуациях. Все это президентское военное творчество неоднократно приводило только к неоправданным потерям, что, судя по всему, самого Зеленского мало заботило. Ему нужен был хоть какой-то результат для создания у спонсоров иллюзии возможной победы на поле боя. Этим объясняются его постоянные бравурные заявления, включая и недавнее распоряжение об «освободительном наступлении», на которое отводилось до шести недель. Причем большая часть этого намеченного срока уже истекла.

Генерал Залужный старался не делать громких заявлений, хотя и держался в общей украинской военной парадигме. И в некотором смысле он выглядел куда выигрышнее экзальтированного президента, который на определенном этапе конфликта стал видеть в Залужном опасного соперника. И с того момента Киев полнится слухами о том, что, с одной стороны, Зеленский хотел бы отправить Залужного подальше в тыл, лишив его ореола национального героя и спасителя. А с другой, не менее настойчиво предвещали, что недовольные военные свергнут самого Зеленского, передав Залужному диктаторские полномочия.

Фото: flickr Солдаты Вооруженных сил Украины

На самом деле между двумя деятелями при прямом вмешательстве западных спонсоров установилось некое равновесие. Поскольку без санкции из Лондона и Вашингтона ни одно устранение, ни одна подвижка в верхах явно невозможны. На то украинские органы власти, включая и силовые ведомства, и наводнены западными советниками и соглядатаями.

Для кураторов же киевского режима относительное двоецентрие в условиях вооруженного конфликта — идеальный инструмент для постоянного манипулирования. Вот и новая порция явно инспирированных европейских публикаций призвана поддерживать такое равновесие. И в них плохо завуалированный намек Владимиру Зеленскому на то, что у Залужного есть своя пока крепкая западная «крыша».

Но скоро пропагандистская сказка сказывается. Не исключено, что на определенном этапе (например, уже нынешней зимой) кураторам придется сделать свой окончательный выбор. Для того чтобы назначить официального козла отпущения, на которого можно будет повесить все грехи и ответственность за плачевные итоги кампании, несмотря на десятки миллиардов долларов, вкачанных в Украину.

Понятно, что с Залужным удобнее создать иллюзию перевернутой страницы и возможности что-то начать сначала. И Зеленский получил очередные предупреждения на этот счет.