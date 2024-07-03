Зеленский захотел избавиться от премьера Украины «Украинская правда»: Зеленский устал от Шмыгаля и хочет его уволить

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить премьера страны Дениса Шмыгаля, пишет издание «Украинская правда». По его данным, украинский лидер «устал» от действующего главы правительства.

Как рассказали собеседники издания, свое отношение к Шмыгалю Зеленский открыто демонстрирует на совещаниях. В частности, он его не особо слушает.

Отмечается, что заменить Шмыгаля могут первым вице-премьером Юлией Свириденко или председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексеем Чернышевым, который раньше занимал должность министра развития общин и территорий.

В июне Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Политик уточнил, что решение было принято после совещания с военнослужащими, на котором присутствовал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

До этого стало известно, что украинский военнослужащий Сергей Рудь лишился должности начальника Управления государственной охраны Украины. Причины, по которым было принято такое решение, не раскрывались. Тогда же Владимир Зеленский уволил полковника Сергея Лупанчука с должности командующего Силами специальных операций ВСУ и назначил на его место полковника Александра Трепака.