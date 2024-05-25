Зеленский высказался о переговорах с Путиным Зеленский обвинил Путина в «нежелании» вести переговоры до начала СВО

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию ORDA News заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы не хотел решить разногласия с Киевом мирным путем до начала СВО. Зеленский также обвинил Путина в «запугивании».

Кто договаривается [о переговорах] во время боевых действий? Почему он не хотел до конфликта найти формат, чтобы его не было, чтобы закончить все это. <...> Можно договариваться, не вводя инструмент оружия и пугания. Тот, кто сильнее, договаривается путем чего? Ультиматума, — сказал Зеленский.

Летом прошлого года глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Wall Street Journal заявил, что до начала спецоперации Москва пыталась вести переговоры с Киевом. Кроме того, по его словам, Украина пошла на Минские соглашения только из-за давления Запада.

Ранее Владимир Путин сообщил, что переговоры Москвы и Киева могут быть возобновлены на основе уже достигнутых договоренностей. Глава государства добавил, что возврат к диалогу должен произойти не на основе ультиматумов, переговоры должны быть основаны на здравом смысле. Между тем при возобновлении переговоров с Украиной Россия должна понимать, с кем можно иметь дело при подписании документов, добавил глава государства.