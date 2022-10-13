Зеленский намерен взыскать с России компенсацию за СВО Зеленский призвал ПАСЕ помочь взыскать компенсацию с России за спецоперацию

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона попросил Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) помочь взыскать с России компенсацию за специальную военную операцию. Он заявил, что Киев уже проработал соответствующий компенсационный механизм.

Мы должны создать соответствующий компенсационный механизм и предлагаем, как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной, прошу поддержать его и в Европе, и на уровне Генассамблеи ООН, — сказал Зеленский.

Кроме того, он призвал поддержать демилитаризацию территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Также глава государства попросил страны Запада предоставить Украине современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что урегулирование на Украине должно включать защиту ее целостности и восстановление с возможным использованием российских средств. Она добавила, что США приветствуют готовность Зеленского к справедливому миру.