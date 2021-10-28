В День освобождения Украины от нацистских захватчиков президент страны Владимир Зеленский не упомянул, что заслуга в этом принадлежит Красной армии, а премьер-министр Денис Шмыгаль приписал освобождение антигитлеровской коалиции.

На своей странице в социальной сети Facebook Шмыгаль написал, что Украину от гитлеровцев освободили «общими усилиями» союзники.

Семьдесят семь лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины, — написал он.

В свою очередь президент Владимир Зеленский также не указал в своей речи, что страну освободила Красная армия. Он сообщил , что Украина была освобождена силами Первого, Второго, Третьего и Четвёртого Украинских фронтов. При этом названия армии, о фронтах которой шла речь, он произносить не стал.

Бои за освобождение Украины от гитлеровских захватчиков шли с января 1943 года по осень 1944 года. В это время на территории республики были сосредоточены до половины всех советских войск.

В ходе военных действий на территории Украины погибло около трёх миллионов советских воинов.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил Украину с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков и пожелал ей скорейшего очищения от «нацистской нечисти». Он также раскритиковал современную киевскую пропаганду за попытку придать освобождению республики этнический оттенок.