https://static.news.ru/photo/d4544812-612f-11ea-a259-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел бы наладить партнёрские отношения с Россией, однако он не может наладить контакт с российским лидером Владимиром Путиным.

Я не чувствую Путина как партнёра. Пожалуй, партнёром Украина с Россией может быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет, — заявил украинский политик в интервью газете The Guardian.

При этом он считает, что россияне не хотят войны.

Ранее Зеленский рассказал, насколько сложно ему было достигать договорённостей с президентом России Владимиром Путиным. Речь идёт о переговорах в «нормандском» формате в декабре 2019 года, когда главы российского и украинского государств впервые встретились лицом к лицу, писал NEWS.ru.