Зеленский взбесил немцев оскорблениями Шрёдера Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за оскорбления экс-канцлера Германии Шрёдера

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Владимир Зеленский

Читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с обвинениями на президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего недавнюю поездку экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Москву и его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению многих из них, у Киева нет права раздавать советы и предъявлять требования другим странам, даже несмотря на то, что украинский кризис сейчас в центре внимания.

«Шредер делает все совершенно правильно. Нельзя саботировать канал связи с Россией, как того хотел бы Зеленский». <...> «Зеленский говорит нам о европейских ценностях. Интересно. Видимо, масштабная коррупция теперь европейская ценность», — пишут разгневанные читатели.

Также, по мнению граждан, Шрёдер, в отличие от Зеленского, заботится об интересах Германии.

Ранее Зеленский раскритиковал Шрёдера, назвав «отвратительным» его визит в Москву. По его мнению, немецкий политик якобы работает на Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что основными темами недавнего разговора Путина и Шрёдера стали энергетический кризис и проблемы с поставками газа. В числе обсуждавшихся вопросов была проблема с турбиной для газопровода «Северный поток», отправленной на капремонт в Канаду и «застрявшей» в Германии. По его словам, Путин объяснил Шрёдеру, каких именно бумаг не хватает российской стороне для решения проблемы.