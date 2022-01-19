Зеленский выступил с обращением к нации и призвал не паниковать

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации. В нём он призвал украинцев не паниковать в связи с новостями о так называемой российской угрозе и заявил, что Киев готов ко всему, но делает всё возможное, чтобы такая готовность не понадобилась. Видеоролик опубликован на официальном сайте главы государства.

Война идёт уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не хочет войны, но «готова к обороне».

Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности, у нас сильная, смелая, готовая каждый день ко всему армия, и это не новость <...>. Мы рассчитываем прежде всего только сами на себя. <...> Мы обо всём знаем и ко всему готовы, но делаем всё, чтобы это нам не понадобилось. Делаем всё для решения дипломатическим путём <...>. Что делать вам? Только одно — сохранять спокойствие, — заявил президент.

При этом он подчеркнул, что сообщения о «нападении со стороны России» готовят с целью атаки на украинских инвесторов и бизнес.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о том, что на границе с Украиной сосредоточено около 127 тысяч российских солдат, однако говорить о планах полномасштабного наступления пока не приходится. Также он отметил, что Украине необходимо больше оружия от партнёров.