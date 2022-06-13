Зеленский попросил помощи у американских евреев Зеленский призвал американских евреев усилить санкции против России

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, адресованное евреям в США, с просьбой усилить антироссийские санкции, сообщается на сайте американского еврейского комитета American Jewish Committee Global Forum. Также он попросил поспособствовать ускорению поставок тяжелого вооружения Киеву.

Я знаю о вашей существенной помощи нашему государству, но прошу вас удвоить усилия, — сказал глава государства.

Ранее Зеленский ввел санкции против российского лидера Владимира Путина. Вместе с ним под рестрикциями теперь находятся премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьеры Андрей Белоусов и Татьяна Голикова, а также другие высокопоставленные лица.

7 июня украинский президент заявил, что санкции Запада не подействовали должным образом на позицию России относительно спецоперации. Он также раскритиковал призывы партнеров Киева к прекращению огня без определенных условий и добавил, что ряд стран, с одной стороны, поддерживают Украину, а с другой — «проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал».