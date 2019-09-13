https://static.news.ru/photo/3ae536ba-d664-11e9-af57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со студией «Квартал 95» на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES). Глава государства вышел на сцену вместе с актёром Юрием Великим, который его пародирует.

Первыми выступили исполнительница роли Клэр Андервуд (сначала первая леди США, впоследствии — Президент) в сериале «Карточный домик» Робин Райт и комедийный актёр, бывший мэр Рейкьявика Йон Гнарр, пишут « Украинские новости ».

После этого на сцену вышел «Квартал 95». Начал Евгений Кошевой, после него Елена Кравец в роли Юлии Тимошенко. Юрий Великий с пародией на Владимира Зеленского выступил третьим.

Судя по видеозаписи, настоящий Зеленский и его двойник мерялись сходством и спорили, кто из них реальный президент Украины.

Как писал News.ru, в августе студия «Квартал 95» впервые пошутила над Владимиром Зеленским. В рамках выступления в Одессе комедианты иронизировали по поводу отношений политика и главы его офиса Андрея Богдана.

В июне «Квартал 95» объявил о запуске нового проекта с критикой Зеленского.