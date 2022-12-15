Зеленский выступил против замораживания конфликта на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Economist заявил, что Киев выступает против «замораживания» военного конфликта. По его словам, выход на границы 23 февраля 2022 года «не будет финалом», так как Украина в таком случае не получит необходимые гарантии безопасности.

Это не будет финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности. У нас был Будапештский меморандум. Мне сказали: «Не бойтесь, все хорошо, ядерного оружия нет. И это правильный путь, и весь мир идет туда». Сказали, отметив, что весь мир не пришел, как мы видели. Мы раздали ядерное оружие, обменяли его на гарантии безопасности. Сработали ли эти гарантии? Нет, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что конфликт может разрешиться только в случае возврата к границам между Россией и Украиной 1991 года. Зеленский полагает, что возврат к таким границам поможет начать «путь дипломатического диалога».

Я говорю, что мы должны идти к нашим границам, потому что если это не сработает, Россия вернется. Понимаете? Это основная история. Мы не в НАТО. Какие гарантии безопасности? Нам снова помогут с оружием? Может ли это действительно защитить нас от полномасштабного вторжения? Нет, — считает президент.

Зеленский до этого назвал условия для окончания боевых действий на территории Украины. Первым шагом являются поставки Киеву современной военной техники. Второй шаг он связал с оказанием в 2023 году поддержки в финансовой, энергетической и социальной стабильности. Третий шаг, как считает украинский президент, заключается в выполнении «формулы мира», о которой он говорил прежде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «три шага», которые, как считает глава Украины Владимир Зеленский, приблизят мир на территории его страны, на самом деле вызовут эскалацию конфликта. Представитель Кремля добавил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание новые реалии.