Зеленский высказался за присоединение Украины к «Инициативе трех морей»

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть участницей объединения «Инициатива трех морей» (Триморье), сообщает РИА Новости. Отмечается, что организация представляет собой объединение 12 стран Евросоюза: Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония.

Украина должна быть участницей «Инициативы трех морей». Мы должны найти формат, в котором могли бы реализовать присоединение. Только с Украиной все наши страны смогут реализовать свой потенциал… Мое второе предложение - усилить трактовку сотрудничества в рамках «Триморья», — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что страны-члены объединения – это для Киева «связь со свободным миром».

«Инициатива трех морей» представляет собой региональное объединение стран Восточной и Центральной Европы, имеющих выход к Балтийскому, Чёрному и Адриатическому морям. Целью ИТМ является налаживание диалога по вопросам, касающимся всех членов.

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Лидеры блока намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23–24 июня, решение о предоставлении статуса должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. При этом Киеву нужно выполнить ряд условий, в частности, по обеспечению верховенства права и борьбе с коррупцией.