Зеленский высказался по поводу убийства Дугиной Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к убийству Дугиной

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина не причастна к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сообщил президент страны Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа». Он добавил, что смерть Дугиной «не ответственность» Киева и она никогда не интересовала украинские власти.

Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины, — заявил политик.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая не имеет отношения к подрыву автомобиля.

При этом ответственность за убийство взяла на себя ранее неизвестная организация — Национальная республиканская армия. NEWS.ru разбирает подробности «партизанской» версии.