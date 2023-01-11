Зеленский высказался относительно угрозы со стороны Белоруссии Зеленский: Киев не видит угрозы со стороны Белоруссии, но войска на границе должны быть наготове

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Владимир Зеленский

Киев не наблюдает угрозы со стороны Белоруссии, однако войскам на границе необходимо быть наготове, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совещании по безопасности северо-западных областей страны. По его словам, от Минска не видно «ничего мощного», кроме «мощных заявлений». Офис Зеленского 11 января обнародовал отчет о выступлении главы государства.

Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, но [подразделения] должны быть готовы как на границе, так и в областях, — заявил президент Украины.

Как отметил политик, именно защищенность от внешних рисков поспособствует нормальному функционированию экономической системы северо-западных регионов. В ходе совещания другие выступающие зачитали доклады об оперативной обстановке на границе с Белоруссией, о состоянии и укреплении фортификационных сооружений, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в регионах, которые граничат с республикой.

Ранее высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что в Пентагоне не видят у Белоруссии намерений участвовать в конфликте на Украине. Так он на брифинге прокомментировал предстоящие совместные военные учения с авиационными подразделениями вооруженных сил Москвы и Минска, которые пройдут с 16 января по 1 февраля.