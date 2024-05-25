Зеленский высказался о возможной отправке западных военных на Украину Зеленский признал, что союзники не предлагали Киеву отправить военных в страну

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Никто из союзников не предлагал Киеву отправить своих военнослужащих в страну, заявил президент республики Владимир Зеленский. В ролике, опубликованном на YouTube-канале офиса украинского лидера, политик отметил, что вся информация об этом поступала только из разговоров в средствах массовой информации, но ничего за этим не последовало.

Любая помощь — мы бы поддержали решение. Это правда, что мы никогда не обращались, и это правда, что нам никто ничего не предлагал, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер не исключил возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве. По его словам, администрация США сейчас рассматривает такую возможность. Вероятно, советники не будут исполнять военных обязанностей, но займутся консультированием украинских властей и ВСУ. Они будут также ограничены в поездках, как и другие сотрудники дипмиссии.

Полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что своих военных в зону проведения специальной военной операции на Украину могут отправить страны Балтии и Польша. Военный эксперт уточнил, что наемники из этих стран уже принимали участие в военных действиях на Украине.