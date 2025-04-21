Зеленский высказался о смерти папы римского Зеленский: жизнь папы римского Франциска была посвящена Богу, людям и церкви

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Папа римский Франциск посвятил жизнь Богу, людям и церкви, заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X в связи со смертью понтифика. Он добавил, что глава католической церкви молился за мирное урегулирование украинского кризиса.

Миллионы людей по всему миру оплакивают трагическую новость о кончине папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и церкви. <...> Он молился за мир на Украине и за украинцев, — написал Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что Франциск дарил людям надежду, облегчал страдания молитвой и способствовал единству. По словам Зеленского, граждане Украины скорбят вместе с католиками и всеми христианами, искавшими поддержки у папы римского.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной Франциска. По словам главы государства, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви. Телеграмма Путина камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу опубликована на официальном сайте Кремля.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в 08:35 по московскому времени. По словам кардинала Кевина Фаррелла, вся жизнь понтифика была посвящена служению Богу и церкви. Он добавил, что избрание нового папы римского пройдет в течение ближайших 15–20 дней.