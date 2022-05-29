Зеленский выехал за пределы Киевской области

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выехал за пределы Киевской области. В своём Telegram-канале он выложил пост о том, что посетил Харьковскую область и пообщался с солдатами ВСУ.

Харьковщина. Передовые позиции наших военных. Испытываю безграничную гордость за наших защитников, — написал Зеленский.

На фотографиях, прикрепленных к посту, запечатлена церемония награждения военных. На ней присутствовало руководство Харькова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара надеется на скорейшее завершение конфликта между Россией и Украиной, однако ситуация становится хуже с каждым днём.

Глава республики выразил готовность провести 30 мая телефонные переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие российского лидера. Украинский президент еще не дал ответ.