Зеленский выдвинул новое требование к российским войскам Reuters: Зеленский потребовал от войск РФ покинуть Запорожскую атомную электростанцию

Фото: Kaniuka Ruslanukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым требованием к армии Российской Федерации, сообщило Reuters. Украинский лидер потребовал от российских войск покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Зеленский выдвинул новое требование к российским войскам: покинуть Запорожскую атомную электростанцию, — сообщает агентство.

Как отмечается, Зеленский заявил о том, что якобы российские войска пытались, но не смогли отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты хотят добиться прекращения боевых действий вблизи ядерных объектов на Украине и вернуть Киеву контроль над ними. Политик считает, что к обстрелам Запорожской АЭС причастны российские военные и станцию необходимо защитить как можно скорее.

Ранее председатель спецкомитета по обороне в палате общин Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что утечка радиации на Запорожской АЭС из-за умышленных действий России будет расценена как атака на НАТО. Комментируя сообщение от украинской стороны о намерении России инсценировать атаку на станцию, он напомнил о пятой статье устава НАТО, по которой нападение на одного из членов Блока приравнивается к нападению на весь Альянс.