Зеленский выберет страну, которая решит визовые вопросы с Россией

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленому предоставят перечень стран, которые могут временно представлять интересы страны в России для решения визовых вопросов, заявил глава кабинета министров Украины Олег Немчинов. По его словам, у Киева также есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ, передает издание «Страна».

Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации, — сказал Немчинов.

Он отметил, что после решения Зеленского Министерство иностранных дел Украины дополнительно проинформирует граждан страны, а также россиян о способе получения визы и ее стоимости.

17 июня стало известно, что Украина с 1 июля вводит визовый режим для россиян. Решение было одобрено кабмином страны.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не вводить визовый режим для украинцев в качестве зеркальной меры. Он назвал соответствующее решение Зеленского глупым и предположил, что данный вопрос решится сам собой через какое-то время.