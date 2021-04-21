Зеленский ввёл санкции против российских компаний

https://static.news.ru/photo/106dcfc4-47a6-11ea-8f87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Starostenko/Xinhua

Украина наложила санкции на компании из России. Президент страны Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не склонны испытывать иллюзии насчёт того, что отдельный пакет ограничительных мер в отношении России кардинальным образом повлияет на политику Москвы.

США, как и Украина, планомерно проводят политику санкционного давления на Россию. Одним из последних на данный момент решений стали ограничения в отношении российского госдолга, о которых было объявлено 15 апреля. Поводом стали обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и взлом программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американским правительством, в которых Вашингтон увидел руку Москвы.