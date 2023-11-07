Зеленский ввел санкции против связанных с Фридманом компаний Украина ввела санкции против девяти зарубежных компаний сроком до 10 лет

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против девяти иностранных компаний, сообщается на сайте главы государства. Ограничения вводятся в отношении организаций, которые зарегистрированы на Кипре, в Люксембурге и Лихтенштейне на срок от двух до 10 лет. По данным агентства «РБК-Украина», эти компании могут быть связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом.

Речь идет в частности о Alfa Finance Holdings Limited, International Distribution Systems Limited и Erasmony Limited. Однако агентство не приводит доказательств связи Фридмана с попавшими под санкции Украины компаниями.

На сайте администрации украинского президента отмечается, что рестрикции вводятся по предложению Службы безопасности Украины. В начале сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Кроме того, ему вменяют в вину обеспечение российских военнослужащих продовольствием и одеждой. Также, по утверждению СБУ, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование жизни и здоровья участников СВО, а также военной техники.

В октябре сооснователь «Альфа-Групп» Фридман вернулся в Россию из Великобритании. Решение прибыть в Москву он объяснил «невозможностью жить в условиях санкций». Как добавил предприниматель, там он чувствовал себя «униженным и незащищенным». В Лондоне бизнесмен жил после 24 февраля 2022 года, хотя находился под санкциями. На родине Фридману грозит проверка по двум статьям Уголовного кодекса (госизмена и дискредитация ВС РФ). По некоторым данным, заявление на миллиардера уже написано и отправлено в Генпрокуратуру России руководителем движения «Армия защитников Отечества» Иваном Отраковским.