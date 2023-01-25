Зеленский ввел санкции против православных священников Зеленский ввел санкции против 10 священников российской и украинской православной церкви

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении 10 представителей Украинской православной церкви (УПЦ) и Русской православной церкви (РПЦ), сообщается на сайте главы государства. Они будут действовать на протяжении пяти лет и предусматривают блокировку активов, ограничение или прекращение торговых операций, запрет на участие в приватизации, приостановку либо аннулирование лицензий, а также официальных визитов и переговоров, лишение государственных наград.

В приложении к документу указаны лица, в отношении которых введены санкции. В их число вошел бизнесмен и клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр Лебедь, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев и другие.

Ранее Зеленский лишил гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Представитель МИД России Мария Захарова назвала решение украинского лидера сатанизмом, сделав акцент на том, что оно было принято в православное Рождество.