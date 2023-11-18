Зеленский ввел санкции против 106 физлиц и 37 юрлиц из России Зеленский ввел санкции против глав Крыма и ЛНР, а также Минстроя и Росмолодежи

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 108 физлиц и 37 компаний из России, соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера. В отношении них введены ограничения сроком от пяти до 10 лет, которые предполагают конфискацию, блокировку и запрет на вывод активов с территории Украины.

Среди лиц, в отношении которых активизированы рестрикции, главы Крыма и Луганской Народной Республики Сергей Аксенов и Леонид Пасечник. Также в санкционный список внесены экс-премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова‑Белова.

Кроме того, под украинские санкции попали Минстрой, Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр», «Молодая гвардия «Единой России», а также ряд благотворительных и волонтерских организаций.

Ранее Зеленский подписал указ о санкциях против девяти иностранных компаний, которые зарегистрированы на Кипре, в Люксембурге и Лихтенштейне на срок от двух до 10 лет. Предприятия могут быть связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом. Речь идет в частности о Alfa Finance Holdings Limited, International Distribution Systems Limited и Erasmony Limited.

В январе президент Украины ввел персональные санкции против 119 человек, преимущественно это российские деятели культуры: актеры, певцы, музыканты и телеведущие. Под рестрикции попали Филипп Киркоров, Никита Михалков, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Евгений Петросян, рэпер Баста, Лариса Долина, Михаил Шуфутинский и другие.

Осенью 2022 года Киев ввел рестрикции против родившихся на Украине Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и Регины Тодоренко. Украина также приняла решение лишить артисток государственных наград. Санкции введены на пять лет.