Зеленский ввел санкции против 333 россиян Зеленский ввел санкции против 333 россиян, включая топ-менеджеров Альфа-Банка

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях в отношении 333 граждан России и Московской биржи ММВБ-РТС. В частности, в черный список попали топ-менеджеры Альфа-Банка Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, бизнесмен Олег Сысуев и другие лица, говорится в указе опубликованном на сайте украинского лидера. Ограничительные меры вводятся сроком на 10 лет.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер, — отмечается в сообщении.

Санкции предусматривают ограничение или полную остановку торговых операций, блокирование активов, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, Альфа-Банка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках десятого пакета санкций. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России.

В Еврокомиссии предложили усилить обязательства по предоставлению данных о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под санкциями.