Зеленский: вся Украина атакуется ракетами и дронами

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью и утром 17 октября вся территория Украины обстреливалась дронами и ракетами. В своем Telegram-канале он отметил, что в Киеве было зафиксировано попадание в жилой дом. Несмотря на это он заявил, что украинцы не сломлены и их ждет только победа.

Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа, — говорится в сообщении Зеленского.

17 октября по состоянию на 06:15 воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны, рассказали главы местных администраций. Позднее ее объявили на всей территории Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрыве в Шевченковском районе города. Через несколько минут он сообщил еще об одном ударе. Глава города добавил, что детали происшествия последуют позже. В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсетях, что атаку по Киеву совершили дроны-камикадзе. По данным Readovka, удар мог быть нанесен по зданию «Укрэнерго» — офис компании находится в центре города.

В то же время глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о ракетных обстрелах на территории Роменского района области. Он подчеркнул, что удары пришлись по объектам критической инфраструктуры. В результате произошедшего есть пострадавшие.