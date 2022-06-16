Зеленский встретился с Шольцем, Макроном и Драги в Киеве

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Марио Драги, Клаус Йоханнис (слева направо)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Олафом Шольцем и итальянским премьер-министром Марио Драги в Киеве, пишет Reuters. Встреча политического триумвирата в столице Украины стала первой с начала специальной военной спецоперации РФ, отмечает агентство. К трио также присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в знак поддержки страны, руководство которой надеется на последующее увеличение поставок оружие и ужесточение рестрикций в адрес России, — сообщило агентство.

Премьер-министр Италии, президент Франции и федеральный канцлер Германии прибыли на Украину через Варшаву. В частности, они посетили город Ирпень.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Макрон, Шольц и Драги в ходе поездки в Киев не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем накачивания оружием. Он добавил, что Москва ждет, что европейские лидеры подтолкнут Зеленского к миру.