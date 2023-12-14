Зеленский встретился с главкомом Объединенных ВС НАТО в Европе

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи, сообщает Европейское командование вооруженных сил США. Встреча прошла в немецком Висбадене.

Генерал Каволи и президент Зеленский обсудили продолжение поддержки со стороны США для удовлетворения наиболее важных потребностей Украины, в том числе 53-й пакет помощи, о котором ранее на этой неделе объявил президент [США Джо] Байден, — говорится в заявлении.

Также в разговоре стороны коснулись темы усилий США и союзников Киева по подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.

В свою очередь экс-командующий войсками НАТО в Европе отставной генерал ВМС США Джеймс Ставридис предположил, что Украина при поддержке Запада может продержаться еще год, после чего Киеву все равно придется принять реалии и отказаться от притязаний на Крым и ряд присоединенных Россией территорий. По его мнению, в обмен на такие уступки Украине могут предоставить членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.