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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эвакуированными из Ухани. Последние две недели они провели на карантине в медицинском центре Новые Санжары Полтавской области.

Я вам благодарен, что вы выдержали эти две недели. Вы все молодцы, — заявил президент.

Также Зеленский отметил действия руководства МВД, Минздрава, ГСЧС и Красного Креста. Он пообещал, что со всеми, кто блокировал дороги на пути эвакуированных, будет разбираться полиция, пишет РЕН ТВ.

Помимо этого, президент поздравил с днём рождения мужчину, который встретил праздник в клинике. Последнему он вручил часы.

NEWS.ru писал ранее, что на Украине устроили новый протест из-за коронавируса. Инцидент произошёл в Черновцах.