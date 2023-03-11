Зеленский всерьез взялся за переименование России «Страна.ua»: Зеленский поручил премьеру проработать вопрос о переименовании РФ в Московию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Ранее соответствующая петиция набрала необходимое число голосов для ее официального рассмотрения.

Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки <...>. Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений, — говорится в заявлении Зеленского, которое приводит издание.

14 февраля стало известно, что петиция о переименовании России в Московию, которая была опубликована на официальной странице президента Украины, набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов. Согласно документу, название «Российская Федерация» предлагается изменить на «Московская Федерация».

В январе 2022 года, до начала СВО, с аналогичной инициативой выступил городской совет Киева. Кроме того, в декабре 2021 года депутаты Львовского горсовета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной раде и президенту Владимиру Зеленскому о переименовании России в «Московию» для «восстановления исторической справедливости».