Зеленский впервые заговорил об участии РФ в обсуждении «мирного плана» Зеленский: Россия сможет обсуждать «мирный план» после его утверждения

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский впервые заговорил о возможности участия России в обсуждении «мирного плана» по урегулированию конфликта в стране. В интервью немецкой газете Bild он добавил, что документ предварительно должен быть утвержден на конференции в Швейцарии.

Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты будут готовы и будут содержать конкретные детали, что нужно делать, уже во время первой встречи. <...> И после этого мы подготовим полноценный план, и, разумеется, некоторые переговорщики <...> представят [план] российским представителям, но только после того, как мы составим общее мнение, — сказал Зеленский.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Берлин, стремясь к миру на Украине, может задуматься о возвращении к той стадии дипломатии, которая существовала весной 2022 года во время стамбульских переговоров. Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц знает о желании экс-канцлера Герхарда Шредера стать посредником для мирного диалога по Украине.

До этого Шольц сообщил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине. По его словам, мир возможен «в любое время», если Россия выведет войска. Он также обвинил РФ в срыве переговоров в начале боевых действий. Шредер заявил, что на протяжении многих лет он разумно сотрудничал с президентом России Владимиром Путиным и сейчас его дружеские отношения с российским лидером могли бы помочь в урегулировании конфликта на Украине.