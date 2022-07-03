Зеленский впал в бешенство после новостей о том, что ВСУ сдали Северодонецк Военный эксперт Леонков: Зеленский разгневался после того, как ВСУ отступили из Северодонецка

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский впал в бешенство после того, как ВСУ отступили из Северодонецка. Такой информацией поделился военный эксперт Алексей Леонков в интервью газете «Украина.ру». По его словам, украинскому главе никогда не нравились новости об отступлении своих бойцов. Леонков отметил, что после потери контроля над Северодонецком Зеленский вызвал в свой кабинет главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, где задавал ему неприятные вопросы.

«Почему отступили?», «Почему не смогли» (цитирует Леонков Зеленского. — NEWS.ru)? Да потому что не смогли устоять перед натиском нашей (российской. — NEWS.ru) союзной армии. Никаких других аргументов не существует, — утверждает Леонков.

Военный специалист добавил, что ВС РФ нашли схроны вооружения с крупным боекомплектом на заводе «Азот». По мнению Леонкова, с таким количеством боеприпасов и оружия украинская армия могла сопротивляться немалое количество времени. Однако российская армия оказалась подготовлена лучше, чем предполагал Зеленский.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об установлении контроля над территорией ЛНР, говорится в сообщении военного ведомства. Накануне стало известно, что под контроль ВС РФ и ЛНР перешел Лисичанск.