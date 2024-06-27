Зеленский возмутился снятию санкций с «российских олигархов» Зеленский призвал остановить снятие санкций с граждан России

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Процесс снятия санкций с российских олигархов, который идет на Западе, необходимо остановить, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на заседании Европейского совета в Брюсселе. Вместо этого он призвал усилить ограничения в отношении российских граждан, передает издания «РБК-Украина».

Сейчас мы видим, как с российских олигархов начали снимать санкции. Мы должны остановить это и усилить санкции, — сказал Зеленский.

Ранее глава украинского государства признал, что страна понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Украинский лидер также отметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии.

Позже член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков предположил, что Владимир Зеленский не хочет затягивать конфликт из-за давления общества. Сенатор выразил мнение, что также на резкую смену позиции украинского лидера повлияли значительные потери ВСУ. При этом президент Украины продолжает «дудеть в одну и ту же дудку», пытаясь втянуть в конфликт как можно больше стран, выступая за мирные саммиты. Цеков считает, что украинскому лидеру следует выйти с предложением и продолжить переговоры, которые велись в 2022 году.