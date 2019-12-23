Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с действующими высокими тарифами на коммунальные услуги на фоне снижения цены на газ.

Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет. Общество этого не понимает, — отметил политик на заседании Совета развития общин и территорий.

Зеленский подчеркнул, что квитанция за коммуналку для людей не должна быть приговором. В связи с этим он напомнил, что ранее правительству было поручено разработать «механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, украинская корпорация «Нафтогаз» снизила на декабрь стоимость газа для населения.

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