Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с действующими высокими тарифами на коммунальные услуги на фоне снижения цены на газ.
Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет. Общество этого не понимает, — отметил политик на заседании Совета развития общин и территорий.
Зеленский подчеркнул, что квитанция за коммуналку для людей не должна быть приговором. В связи с этим он напомнил, что ранее правительству было поручено разработать «механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы»,
Как писал NEWS.ru, украинская корпорация «Нафтогаз» снизила на декабрь стоимость газа для населения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен