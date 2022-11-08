Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на Украине

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidential/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, предусматривающие продление военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны. Тексты законопроектов появились на сайте украинского парламента. Срок действия предыдущих законов истекал 21 ноября.

На данный момент текст законопроектов недоступен. В связи с этим неизвестно, на какой период будет продлена мобилизация и военное положение. В прошлый раз их продлили в августе на 90 дней.

Зеленский ввел военное положение на Украине 24 февраля по итогам экстренного заседания Совбеза Украины.

В свою очередь президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 19 октября заявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Глава государства напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения. Путин подчеркнул, что теперь данный режим необходимо оформить в рамках российского законодательства.