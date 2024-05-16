Зеленский ветировал закон об увольнении украинцев за родственников в РФ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вернул на доработку в Верховную раду законопроект, позволяющий уволить сотрудника за несообщение о связях с лицами, проживающими на территории России, передает «Страна.ua». В карточке законопроекта указано, что глава государства вернул проект в Раду с предложениями.

В карточке законопроекта указано, что президент вернул его в [Верховную] Раду с предложениями, — говорится в публикации.

На Украине Верховная рада приняла во втором чтении, то есть фактически окончательно, закон, по которому любой гражданин Украины обязан будет сообщать в соответствующие инстанции и руководству о наличии родственников в России. Сокрытие информации должно привести к автоматическому увольнению злоумышленника без права обжалования такого решения в судах.

Бывший премьер-министр страны Николай Азаров обратил внимание, что законопроект о родственниках в России, принятый Верховной радой во втором чтении, можно применить к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и его советнику Михаилу Подоляку. Азаров при этом выразил уверенность, что этот закон будет направлен против простых украинцев.