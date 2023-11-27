«Зеленский в истерике»: на Украине всполошились из-за новой проблемы Соскин: новое правительство Нидерландов может отказаться от поставок Киеву F-16

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новое правительство Нидерландов может отказаться поставлять Украине самолеты F-16, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По мнению политика, это станет для Киева критическим ударом.

Нидерланды потеряны. Значит, не будет этих самолетов, скорее всего. Зеленский будет в истерике сейчас биться. Все потеряно <...> Все идет по самым худшим сценариям. Зеленский, Ермак и его компания выбирают самые худшие сценарии, которые только могут быть, — отметил политолог.

Соскин подчеркнул, что будущее Украины незавидно, поскольку президент Украины Владимир Зеленский постоянно совершает ошибки. Как результат — западные союзники будут постепенно сокращать объемы помощи.

До этого Соскин предположил, что Зеленскому сообщили о сокращении поддержки Запада. По его мнению, украинского лидера предупредили, что денег больше не будет, потому что Вооруженные силы Украины не добиваются успехов на фронте.

Ранее политолог Дмитрий Леви высказал мнение, что поддержка Украины со стороны США в 2024 году, вероятнее всего, сократится. Он добавил, что в связи с этим Киев будет возлагать большие надежды на Европу, однако ее ресурсы также не безграничны.