«Зеленский в беде»: профессор из США оценил положение украинского лидера Профессор Миршаймер: у Зеленского проблемы из-за недовольства населения

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сталкивается с серьезными проблемами после окончания его президентского срока, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он указал, что на Украине растет недовольство в связи с ходом боевых действий.

В политической сфере в Киеве не все так однозначно. Я думаю, нет сомнений, что Зеленский в беде. Могу привести аргументы: он больше не легитимен, и в стране существует большое недовольство тем, как идут боевые действия, — отметил он.

Эксперт задумался о возможном кандидате из числа правительства или внешнеполитического истеблишмента в Киеве на замену Зеленского. Он затруднился назвать конкретные имена, но подчеркнул, что украинский лидер вне всяких сомнений находится в незавидном положении.

Как объяснил профессор, в широких слоях населения осталось мало энтузиазма по поводу конфликта. Он напомнил, что молодых людей и даже пожилых мужчин насильно отправляют на фронт. Кроме того, он обратил внимание на преимущество российской армии на поле боя.

Я думаю, что военная ситуация довольно проста. Русские имеют преимущество, их преимущество над украинцами растет с каждой неделей, и не будет удивительно, если этим летом или этой осенью украинские вооруженные силы развалятся, — заключил он.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее заявил, что интерес мировой общественности к саммиту в Швейцарии снижается и это не играет на руку президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, без высокопоставленных представителей Китая и США статус мероприятия окажется под вопросом.