Зеленский ужесточил штрафы за поджог сухой травы

https://static.news.ru/photo/8400f890-7f31-11ea-8c48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Украине ужесточили штрафы за поджог сухой травы. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечёт наложение штрафа на граждан от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1,53 тысячи гривен до 4,59 тысячи гривен или от $56 до $168 ), — говорится в документе, который был опубликован на сайте Верховной рады.

Авторы закона отмечают, что из-за выжигания сухой травы ухудшается состояние окружающей среды. Также это вызывает пожар в лесных массивах.

Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский сообщил, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы. Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не повлиял на экологическую ситуацию в столице.