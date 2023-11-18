Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Тарасовского

Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Заместитель главы Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский уволен со своей должности, говорится в указе, опубликованном на сайте президента страны Владимира Зеленского. Причины такого решения не уточняются.

Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины, — отметили авторы документа.

Тарасовский занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины с 21 января 2022 года. До этого он работал на разных должностях в Службе безопасности Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, а также в Службе внешней разведки.

Зеленский также уволил двух высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины, включая замглавы ведомства Анатолия Сандурского. Кроме того, он сменил руководство двух подразделений СБУ, в частности, с занимаемой должности был уволен начальник управления СБУ в Винницкой области Анатолий Денисенко. Его место занял Владимир Петриченко, который ранее возглавлял главк СБУ в так называемых Киевом Донецкой и Луганской областях.

До этого президент Украины уволил командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. Его место занял генерал-майор Анатолий Баргилевич, который с 2022 года был начальником штаба Восточной группировки ВСУ.