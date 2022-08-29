Зеленский уволил замглавы Нацгвардии, служившего с 2014 года

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Ярослава Сподара, занимавшего пост с 2014 года. Указ опубликован на сайте украинского президента, причины увольнения не называются.

Известно, что накануне Зеленский провел секретное совещание с украинскими силовиками. Ярослав Сподар курировал работу с личным составом. До этого он руководил управлением воспитательной работы ГУ войск МВД страны и отделом комплектования и прохождения службы офицерским составом Академии внутренних войск МВД.

В июле Владимир зеленский уволил первого заместителя секретаря Совбеза и обороны Руслана Демченко, а также командующего силами спецопераций Григория Галагана, отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Также были уволены начальники управлений СБУ в трех регионах и послы в Германии, Венгрии, Норвегии, Индии, Чехии.

Ранее в Германии команде Зеленского предрекли глубокий политический кризис грядущей зимой. Но при этом главу украинского государства готовятся вывести из-под удара.