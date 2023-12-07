Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Зеленский снял нардепа Вениславского с должности представителя президента в Раде

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил депутата Федора Вениславского с должности представителя главы государства в Верховной раде. Указ об этом подписан Зеленским 7 декабря, он опубликован на сайте украинского президента.

Освободить Вениславского Федора Владимировича от обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины, — говорится в тексте документа.

В середине ноября Вениславский заявил об отсутствии планов по демобилизации тех, кто 18 месяцев отслужил в ВСУ. Он отмечал, что этот вопрос вряд ли будет решен в ближайшее время.

18 ноября Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Причины такого решения не уточнялись.

23 октября Зеленский уволил двух высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины. Президент освободил от должностей замглавы СБУ Анатолия Сандурского и начальника управления СБУ в Винницкой области Анатолия Денисенко.

В конце октября бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что страна остро нуждается в перезагрузке и отмене военного положения. В связи с этим Соскин призвал действующего президента Зеленского немедленно покинуть свой пост. Соскин также не исключал, что отставки Зеленского потребуют военнослужащие ВСУ. Экс-советник Кучмы связал это с тяжелой ситуацией в зоне боевых действий.