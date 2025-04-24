Зеленский уволил одного чиновника «Страна»: Зеленский уволил главу Херсонской военной администрации Мрочко

Фото: Социальные сети

Роман Мрочко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу городской военной администрации Херсона Романа Мрочко, сообщает издание «Страна.ua». Чиновник, как сказано в публикации, занимал эту должность с марта 2023 года.

Журналисты отметили, что Мрочко фактически выполнял функции мэра. 36-летний чиновник имеет юридическое образование, обладает званием военного прокурора и полковника. Причины увольнения не раскрываются.

В публикации говорится, что прежний мэр Херсона Игорь Колыхаев с лета 2022 года, по словам его родственников, якобы находится «в плену у РФ». Однако российские официальные ведомства эту информацию не комментировали.

Ранее Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Правительство Украины поддержало решение президента. Местные СМИ писали, что чиновник «фактически подтвердил» проведение награждения военных в Сумах накануне атаки, которая произошла 13 апреля.

В феврале Зеленский подписал указ об увольнении с должности командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова. Он занимал эту должность с лета 2024 года. Также Гнатов некоторое время командовал группировкой «Хортица», которая работала на Кураховском направлении и под Великой Новоселкой на территории ДНР.