Зеленский уволил начальника СБУ в Закарпатье

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский освободил Евгения Борзилова от должности начальника управления СБУ в Закарпатской области. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области, — говорится в документе.

28 августа Зеленский назначил новым заместителем главы СБУ Александра Поклада. СМИ писали, что Поклад известен по кличке Душитель, в прошлом он был главным контрразведчиком украинской спецслужбы, под его руководством были сформированы «эскадроны смерти», занимавшиеся внутренними зачистками и заказными убийствами. Предположительно, в 1990-х Поклад занимался рэкетом и состоял в преступной группировке, которая «крышевала» рынки и нефтебазы в Кременчуге. Журналисты утверждали, что Душитель успел отсидеть за вымогательство семь лет. Также 28 августа Зеленский подписал указ о назначении Александра Пелина начальником управления СБУ в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

В июле 2022 года Зеленский уволил с должности главы СБУ Ивана Баканова. В марте 2023-го украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе Зеленского писали, что Баканов оказался под следствием в связи с провалом работы украинской спецслужбы в период, предшествовавший СВО, и в начале ее проведения.