Зеленский уволил командующего силами спецопераций Галагана

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности командующего Силами спецопераций ВС Григория Галагана. Вместо него он назначил на этот пост Виктора Хоренко. Соответствующий приказ опубликован на сайте главы государства.

Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины, — говорится в приказе Зеленского.

Григорий Галаган был назначен командующим Силами спецопераций в августе 2020 года. Причины его увольнения не называются.

Виктор Хоренко является украинским военнослужащим. Ранее он не занимал никаких высоких государственных постов.

Ранее Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Руслана Демченко. Что стало причиной увольнения чиновника и кто займет его место, также не уточняется.