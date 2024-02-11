Зеленский уволил Наева с поста командующего Объединенными силами ВСУ

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, на его место назначен Юрий Содоль, соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Кроме того, Игорь Плахута назначен командиром территориальной обороны украинских войск.

Другим указом президент назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ. Командовать Десантно-штурмовыми войсками ВСУ будет Игорь Скибюк.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины. Экс-главком также получил орден «Золотая звезда».

Как считает директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, кадровые перестановки в руководстве ВСУ объясняются тем, что Зеленский вновь хочет наступать. По его словам, глава государства стремится «возродить концепт военной победы».

Позже Зеленский поменял состав Ставки верховного главнокомандующего и Совета нацбезопасности и обороны Украины. Первым указом украинский президент ввел в состав Ставки нового главкома ВСУ. Другим указом он ввел Сырского в состав Совета нацбезопасности и обороны. В то же время из состава Ставки и СНБО были выведены Залужный и Юлий Лапутин.