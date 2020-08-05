Зеленский уволил главу военной разведки Украины

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Другим указом глава государства назначил на этот пост Кирилла Буданова. Документы опубликованы на сайте украинского лидера.

В офисе Зеленского заявили, что это решение необходимо для «переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».

Спасибо Василию Бурбе, который занимал должность начальника ГУР Минобороны. Он проявил свою высокую эффективность и профессиональность и сделал немалый вклад в улучшение ситуации безопасности в Украине, — отметили в офисе главы государства.

Бурба занимал пост начальника Главного управления разведки Минобороны Украины с 2016 по 2020 г.

Буданов получил широкую известность в прошлом году. В апреле 2019 года на него была предпринята попытка покушения. Преступник пытался закрепить взрывчатое устройство под днищем автомобиля, который принадлежал военному. Однако устройство сработала в руках у злоумышленника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Верховная рада Украины после предложения Зеленского уволила Якова Смолия с должности руководителя Нацбанка Незалежной. Решение принято большинством депутатов (поддержали 286 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов). Смолий, занимавший свой пост с марта 2018-го, 1 июля написал заявление об отставке. Решение он объяснил постоянным «политическим давлением» на регулятор.