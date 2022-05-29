Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области за провальную оборону города

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за провальную оборону города в первые дни специальной военной операции РФ. В своем Telegram-канале украинский лидер отметил, что Дудин не смог обеспечить защиту территории, «думая только о себе лично». Зеленский подчеркнул, что мотивы сотрудника спецслужб выяснят правоохранительные органы.

И, что очень важно сейчас, — вместе друг с другом. У них сотрудничество 100%. Армия, полиция, мэр Харькова — все действительно работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ, — сказал Зеленский.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что руководство Херсонской области намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ. По его словам, референдум в Крыму показал, что такой способ вхождения не воспринимается мировым сообществом, поэтому указ лидера РФ является единственным выходом.

7 мая глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Херсонской области не осталось подконтрольных Украине органов власти, а её территория полностью освобождена от националистов. В тот же день Стремоусов пообещал, что предпримет шаги по вступлению в состав РФ.