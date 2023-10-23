Зеленский уволил двух высокопоставленных чиновников СБУ Зеленский уволил замглавы СБУ Сандурского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский уволил двух высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины, включая замглавы ведомства Анатолия Сандурского. Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства. Кроме того, он сменил руководство двух подразделений СБУ.

Уволить Сандурского Анатолия Валерьевича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, — говорится в одном из указов.

Помимо Сандурского, с занимаемой должности уволен начальник управления СБУ в Винницкой области Анатолий Денисенко. Его место занял Владимир Петриченко, который ранее возглавлял главк СБУ в так называемых Киевом Донецкой и Луганской областях.

Зеленский также назначил Тамару Пашковску начальником управления по работе с личным составом. Департамент хозяйственного обеспечения ведомства возглавил Андрей Падалка.

Ранее президент Украины уволил командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. Его место занял генерал-майор Анатолий Баргилевич, который с 2022 года был начальником штаба Восточной группировки ВСУ.

В сентябре Зеленский снял Алексея Резникова с поста министра обороны. Он объяснил это решение тем, что ведомству необходимы «новые подходы и форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». На место Резникова пришел глава Фонда госимущества Рустем Умеров.